Бойца MMA лишили победы из-за песни «Коррозии металла»

Бойца ММА лишили победы в турнире из-за выбора композиции, под которую он вышел на ринг. Речь идет о песне «Люцифер» группы «Коррозия металла». Весь бой спортсмен провел с преимуществом, но победу по очкам судьи отдали его сопернику.

Поединок турнира Fight Riot в Воронеже закончился вничью, но судьи решили отдать победу бойцу из Москвы Султану Али Давудову. Его противник — боец из Рязани Михаил Коробков лишился первого места из-за песни, под которую он вышел на поединок.

Этот человек вышел под песню «Мой король Люцифер». Завтра мы выйдем под музыку «Мой король Чикатилло», «Мой король Гитлер». Я могу сказать: не за это умирали мои предки. Мои друзья горцы поддержат меня! Чтобы у нас прославляли Сатану и выходили под эти песни? Антон Фетисов глава промоушена «Донской атаман» и вице-президент Федерации ММА Воронежской области.

До этого 29-летний Михаил Коробков проигрывал поединки три раза. За свою карьеру он побеждал 14 раз.