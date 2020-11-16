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    16 ноября 2020, 18:29

    Бойца ММА Харитонова прооперируют за рубежом

    Артур Блянихов

    Российский боец ММА Сергей Харитонов полетит за границу, чтобы сделать операцию на нос, который был сломан в драке с Адамом Яндиевым. Об этом сообщил ТАСС.

    «Сергей не будет оперироваться в понедельник. <…> Куда конкретно (полетит — прим. ред.) — определится позднее, после выписки», — цитирует инсайдера «Газета.ru».

    По данным издания, в минувшую пятницу между участником UFC Адамом Яндиевым и Сергеем Харитоновым произошла драка. В результате кроме сломанного носа Харитонов получил рассечение, перелом орбитальной кости и сотрясение мозга.