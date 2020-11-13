Российского бойца ММА Сергея Харитонова побили в Москве. Об этом «360» сообщил адвокат спортсмена Александр.

«Сергей сейчас чувствует себя очень плохо. Тяжесть вреда устанавливается. Было нападение на Сергея Валерьевича, в Москве, Лужники. Сейчас он не в критическом состоянии, но в плохом, степень тяжести вреда устанавливается медицинскими сотрудниками», — сказал собеседник «360».

О нападении на Сергея Харитонова писал РЕН ТВ. По данным издания на 40-летнего россиянина напали с кастетом. Сотрудники полиции ищут подозреваемого. Знаком ли спортсмен с напавшим на него человеком неизвестно.

Сергей Харитонов — российский боец ММА. 8 ноября он нокаутировал британца Оли Томпсона на турнире в Дубае. За карьеру в ММА россиянин одержал 32 победы и потерпел 8 поражений.