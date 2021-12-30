Бойца ММА Чоршанбиева, лихачившего в Лефортовском тоннеле, выдворили из России

Мосгорсуд признал законным решение о выдворении из России бойца ММА из Таджикистана Чоршанбе Чоршанбиева. Об этом сообщило РИА «Новости».

В начале декабря спортсмена поймали на нарушении правил въезда в Россию. Чоршанбиев попался на опасной езде без прав и страховки. Он также вел автоблог, куда выкладывал видеозаписи со своими нарушениями, в частности «лихачества» в Лефортовском тоннеле.

Когда инспекторы ГАИ остановили его автомобиль, он предъявил им водительские права другой страны. В России они не имеют юридической силы. Других документов, разрешающих управление транспортным средством, у спортсмена не оказалось.

Останкинский суд Москвы 6 декабря приговорил его к штрафу в размере пяти тысяч рублей и административному выдворению из страны, то есть депортации. Высылки на родину Чоршанбиев дожидался в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве.

В августе 2021 года в своих соцсетях Чоршанбиев также сообщал о том, что врезался на своем BMW в столб в Казани. Тогда он уверял подписчиков, что его подрезал другой водитель.