Спорт 26 февраля 2023, 09:52 Бойца Крылова госпитализировали за несколько часов до поединка в UFC ТАСС: спортсмен Крылов попал в больницу за несколько часов до боя в UFC

Читать 360tv в

Российский спортсмен смешанного стиля (ММА) Никита Крылов попал в больницу с пищевым отравлением за несколько часов до соревнования в рамках UFC. Об этом сообщил ТАСС со слов представителя пострадавшего.

Крылову предстоял поединок со спортсменом из США Райаном Спэнном. Их соревнование должно было стать одним из ключевых в текущем турнире. Сами бои проходят в Лас-Вегасе.

Реклама

«У Никиты сильное отравление», — сказал представитель Крылова.

Реклама

По его словам, у спортсмена поднялась температура и появилась тошнота. Собеседник ТАСС отметил, что Крылова сняли с поединка после консультации с врачами UFC.

Члены команды спортсмена не смогли назвать причину такого недомогания. Информации от врачей о текущем состоянии Крылова, а также об источнике отравления пока также не поступало.

По данным ТАСС, в активе российского бойца 29 побед и девять поражений.