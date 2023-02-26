26 февраля 2023, 09:52
Бойца Крылова госпитализировали за несколько часов до поединка в UFC
ТАСС: спортсмен Крылов попал в больницу за несколько часов до боя в UFC
Российский спортсмен смешанного стиля (ММА) Никита Крылов попал в больницу с пищевым отравлением за несколько часов до соревнования в рамках UFC. Об этом сообщил ТАСС со слов представителя пострадавшего.
Крылову предстоял поединок со спортсменом из США Райаном Спэнном. Их соревнование должно было стать одним из ключевых в текущем турнире. Сами бои проходят в Лас-Вегасе.
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«У Никиты сильное отравление», — сказал представитель Крылова.
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По его словам, у спортсмена поднялась температура и появилась тошнота. Собеседник ТАСС отметил, что Крылова сняли с поединка после консультации с врачами UFC.
Члены команды спортсмена не смогли назвать причину такого недомогания. Информации от врачей о текущем состоянии Крылова, а также об источнике отравления пока также не поступало.
По данным ТАСС, в активе российского бойца 29 побед и девять поражений.
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