Бойкова и Козловский выиграли короткую программу Гран-при в Москве

Короткую программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве выиграла российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Ученики тренера Тамары Москвиной поставили новый личный рекорд, получив 80,14 балла.

Медведева выиграла короткую программу Гран-при в Москве Подробнее

Как сообщил «Чемпионат», россияне в короткой программе показали «полное превосходство». Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Партнер не попал во вращение и чуть не упал во время исполнения дорожки шагов, но пара получила лучшие оценки в сезоне — 76,81 балла.

Третье место также получили россияне — Ксения Столбова и Андрей Новоселов.

Произвольную программу участники соревнований покажут 16 ноября на арене СК Мегаспорт.