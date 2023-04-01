Спорт 01 апреля 2023, 12:22 Бойкот Олимпиады в случае допуска россиян навредит украинскому спорту МОК: запрет на участие атлетов в отборе на ОИ навредит украинскому спорту РИА «Новости»

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Решение Украины бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже при допуске до соревнований россиян и белорусов негативно скажется на украинском спорте. Об этом заявили в Международном олимпийском комитете, сообщило агентство Reuters.

«Такое решение только навредит украинскому сообществу спортсменов», — отметили в МОК.

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Комитет напомнил, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях, а какие — нет.

Ранее МОК прокомментировал делегирование федерациям решения о допуске россиян на турниры, отметив, что другого варианта нет.

Во вторник, 28 марта, комитет назвал условия для допуска российских спортсменов к ОИ-2024. Для этого создадут специальный орган под эгидой федераций летних и зимних видов спорта. Решение по допуску будут принимать спортивные федерации.