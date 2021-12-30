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    30 декабря 2021, 18:22

    Боярский высказался о переходе Сергеева в «Зенит»

    Арина Бобкова

    Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев в ближайшее время перейдет в «Зенит». Однако один из главных фанатов клуба Михаил Боярский не поддержал эту идею. Об этом сообщила «Петербургский дневник» со ссылкой на Sport24.

    Информацию о переходе спортсмена подтвердил генеральный директор клуба Александр Медведев. Боярский же отметил, что не согласен с трансфером Сергеева.

    «Я не согласен с мнением, что Сергеев пришел на смену Дзюбе. Артем себя еще проявит и неоднократно. И в сборной в том числе», — высказался артист.