Боярский спрогнозировал исход матча «Зенита» с «Челси»

Российский музыкант Михаил Боярский высказался по поводу предстоящей игры петербургского «Зенита» с английским «Челси» в рамках завершающего матча группового этапа Лиги Чемпионов. По словам артиста, у российского клуба есть шансы завоевать очки в домашнем матче, написал Piter.TV.

«Касательно результата игры с „Челси“, то мы наверняка проиграем. Но бывает проигрыш, который важнее победы. Все зависит от того, как они будут играть, с каким счетом проиграют. А возможно даже сыграют вничью, шансы на это есть. Потенциал у команды серьезный, и для того, чтобы поставить жирную точку в этом турнире, нужно постараться не быть слабее „Челси“. Чтобы соответствовать европейскому уровню», — отметил артист.

При этом Боярский считает, что до уровня лидеров Лиги Чемпионов «Зениту» еще нужно дорасти. А болельщикам клуба артист посоветовал не критиковать главного тренера Сергея Семака, который делает для игроков все, что в его силах.