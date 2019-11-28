Боярский поддержал Дзюбу после истории с болельщиками

Дзюба ответил хейтерам голами — гендиректор «Зенита» Подробнее

По данным информагентства, в минувшее воскресенье болельщики спартаковцев выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы. До этого, на выездном матче национальной сборной с Сан-Марино фанаты также обругали футболиста.

Боярский заметил, что именно Дзюба знает и занимает то место, чтобы забить, несмотря на разговоры о том, что у него нет техники и он «увалень». Поэтому форварду, по словам артиста, надо отдать должное.

«А те, кто на него замахнулись неприличными словами, пусть язык свой проглотят и посмотрят, как играет Дзюба», — цитируют Боярского «Невские новости».