Боярский поддержал Дзюбу после истории с болельщиками
Актер и певец Михаил Боярский признался РИА «Новостям», что не разделяют критику, которой подвергся бомбардир питерского «Зенита» Артем Дзюба со стороны футбольных фанатов.
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По данным информагентства, в минувшее воскресенье болельщики спартаковцев выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы. До этого, на выездном матче национальной сборной с Сан-Марино фанаты также обругали футболиста.
Боярский заметил, что именно Дзюба знает и занимает то место, чтобы забить, несмотря на разговоры о том, что у него нет техники и он «увалень». Поэтому форварду, по словам артиста, надо отдать должное.
«А те, кто на него замахнулись неприличными словами, пусть язык свой проглотят и посмотрят, как играет Дзюба», — цитируют Боярского «Невские новости».