Боярский назвал здравым решение провести финал Лиги чемпионов в Петербурге в 2021 году
Актер Михаил Боярский обсудил с «Петербургским дневником» сообщение о том, что Северная столица примет финал Лиги чемпионов в 2021 году.
Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 годуПодробнее
По данным издания, Санкт-Петербург конкурировал с Мюнхеном за проведение финала.
По мнению артиста, решение UEFA провести решающую игру чемпионата на петербургской «Газпром Арене» является здравым, поскольку у Северной столицы есть опыт в проведении разного уровня матчей. Кроме того, у города, по словам Боярского, лучшие зрители.
«Для нашего города это, конечно, хорошо», — отметил актер.