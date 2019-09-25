Боярский назвал здравым решение провести финал Лиги чемпионов в Петербурге в 2021 году

Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году Подробнее

По данным издания, Санкт-Петербург конкурировал с Мюнхеном за проведение финала.

По мнению артиста, решение UEFA провести решающую игру чемпионата на петербургской «Газпром Арене» является здравым, поскольку у Северной столицы есть опыт в проведении разного уровня матчей. Кроме того, у города, по словам Боярского, лучшие зрители.

«Для нашего города это, конечно, хорошо», — отметил актер.