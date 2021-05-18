Бой весом 35 кг: Хасбик и Абдурозик подрались во время интервью

Дагестанец Хасбулла Магомедов и таджик Абдурозик дали перед совместным боем интервью чеченскому YоuТubе-блогеру Асхабу Тамаеву. Но не смогли сдержаться и подрались. За бойцами следят тысячи фанатов. Ведь их общий вес составляет всего 35 килограммов.

Во время интервью Хасбик признался, что как-то сказал, что выйдет на бой с любым, кто весит 18 килограммов. Тогда Абдурозик принял его вызов.

«Он бросил вызов всем, кто весит до 18. Было понятно, что этот вызов брошен мне. И я, конечно же, принял его вызов, сказав, что я набью ему рожу. Мне вообще без разницы, где пройдет бой — в стойке, в партере. И вообще, он такой толстый, я его с одного удара вырублю. Вот и все», — сказал Абдурозик.

Он также назвал Хасбика ребенком, который истерит. На это Хасбик ответил, что тренируется в самом «бомбовом месте» Дагестана и России — у Хабиба Нурмагомедова.

Интервью получилось забавным, но недолгим. Бойцы намеривались подраться в течение 10 минут из 30. Известно, что Хасбику 18 лет, его рост — 93 сантиметров, вес — 18 килограммов, Абдурозику 17 лет, его рост — один метр, вес — 17 килограммов. Пока неизвестно, в какой день выйдет видео долгожданного боя.

Абдурозик считается известным певцом и пользуется большой популярностью в Таджикистане. А Хасбулла жил обычной жизнью в Дагестане, пока видео с его участием не облетело все социальные сети. Всего за пару месяцев на его аккаунт в Instagram подписались более 280 тысяч пользователей, а сам он стал звездой мемов.