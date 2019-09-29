Бой в Веllаtоr закончился рекордно быстрым нокаутом. Видео

Поединок Bellator между двумя американцами войдет в историю самым быстрым нокаутом организации. Эй Джей Макки отправил Георгия Караханяна в нокаут на восьмой секунде поединка.

Бой состоялся в рамках 1/8 финала Гран-при в полулегком весе на турнире Bellator 228 в калифорнийском Инглвуде. Теперь Макки является автором самого быстрого нокаута в истории Bellator.

Эй Джей Макки 24 года. Он еще ни разу не проиграл. Эта победа стала его 15-й в Bellator, шесть сражений он завершил нокаутом.

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Георгий Караханян — американец по гражданству, но родился в Москве. В детстве и юности играл в футбол в московских клубах «Торпедо» и «Спартак». Потом его семья переехала в Испанию, где Караханян тренировался в структурах футбольного клуба «Барселона». После переезда в США спортсмен завязал с футболом и увлекся смешанными единоборствами.

Сейчас Караханяну 34 года. Он провел 39 боев, одержав 28 побед.