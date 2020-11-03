Бой Уайта перенесли из-за коронавируса у Поветкина

По данным ИА «Невские новости», бой состоится уже в следующем году. Сейчас спортсмен находится на самоизоляции с повышенной температурой. Также инфекцию диагностировали еще у одного человека из его команды.

«Человек болеет, у него есть температура. Есть еще у одного человека в команде положительный тест, приняты все меры. Все, включая Поветкина, изолированы», — уточнил Рябинский.

Ранее Поветкин завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. На ринге он нокаутировал британца Диллиана Уайта в пятом раунде.

Бой прошел в британском городе Брентвуд. На кону поединка также был бриллиантовый пояс WBC. Поветкин в этом бою побывал в нокдауне. В четвертом раунде Уайту удался мощный апперкот, который обрушил россиянина на канвас. Временный титул позволит 40-летнему россиянину провести поединок с действующим чемпионом мира WBC.