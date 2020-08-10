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    10 августа 2020, 12:47

    Бой Тайсона с Джонсом перенесли

    Артур Блянихов

    Поединок двух экс-чемпионов мира по боксу Роя Джонса-младшего и Майка Тайсона решили перенести, передает «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.
    Бой Тайсона с Джонсом перенесли

    По данным издания, бой должен был состоятся 12 сентября. Для увеличения дохода его сдвинули на 28 ноября.

    По словам исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостера, Тайсон и Джонс-младший будут просто передвигаться по рингу, дав возможность фанатам «наблюдать за легендами».

    «Это не тот случай, когда они выйдут на ринг и будут стараться снести друг другу голову», — отметил он.

    В свою очередь профессиональный российский боксер Костя Цзю признался, что будет смотреть на бой как на цирковое представление.

    «Насчет Майка Тайсона и Роя — я, конечно, смотреть буду, но в формате цирка. Потому что это несерьезно», — обратил внимание боксер.

    В связи с этим он напомнил, что в Австралии, где он в свое время жил и тренировался, было возрастное ограничение для бойцов.

    «Вот это я считаю более правильным, потому что на каждый вид спорта существует определенный возраст», — добавил спортсмен.

    Новости SMI.FM