Бой Тайсона с Джонсом перенесли

По данным издания, бой должен был состоятся 12 сентября. Для увеличения дохода его сдвинули на 28 ноября.

По словам исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостера, Тайсон и Джонс-младший будут просто передвигаться по рингу, дав возможность фанатам «наблюдать за легендами».

«Это не тот случай, когда они выйдут на ринг и будут стараться снести друг другу голову», — отметил он.

В свою очередь профессиональный российский боксер Костя Цзю признался, что будет смотреть на бой как на цирковое представление.

«Насчет Майка Тайсона и Роя — я, конечно, смотреть буду, но в формате цирка. Потому что это несерьезно», — обратил внимание боксер.

В связи с этим он напомнил, что в Австралии, где он в свое время жил и тренировался, было возрастное ограничение для бойцов.

«Вот это я считаю более правильным, потому что на каждый вид спорта существует определенный возраст», — добавил спортсмен.