Бой Поветкина и Уайта снова перенесли

В очередной раз перенесен бой боксеров-тяжеловесов Александра Поветкина и Диллиана Уайта. Об этом написал в Twitter промоутер Эдди Хирн.

Бой отложили на три недели. После изменений в расписании россиянин и британец встретятся 27 марта. Уайт и Поветкин выйдут на ринг в Гибралтаре.

Поединок Уайта и Поветкина переносили неоднократно. Изначально он должен был пройти еще 21 ноября, но его перенесли на конец января 2021-го, потому что у россиянина выявили коронавирус. Потом мероприятие назначали на 6 марта в Великобритании. Однако из-за появления нового штамма коронавируса и ограничений на въезд поединок перенесли в Гибралтар.

В первом бою 22 августа 40-летний Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде. Российский тяжеловес завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и получил почетный пояс WBC Diamond.

На счету Поветкина 36 побед — 25 нокаутом и два поражения. В январе 2021 года нокаут в исполнении Поветкина признали лучшим в 2020-м по версии WBC. Уайт за карьеру выиграл 27 поединков — 18 нокаутом, а также два раза проиграл.