Бой между Поветкиным и Уайтом перенесли на 27 марта

Боксерский поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом перенесен на 27 марта, сообщил промоутер Эдди Хирн.

Бой был намечен на 6 марта в Великобритании, но из-за появления нового штамма коронавируса и ограничений на въезд, которые были введены в связи с этим, поединок был перенесен в Гибралтар.

«Мы сделали все, чтобы бой состоялся 6 марта, но с новыми ограничениями на поездки это было невозможно. Теперь у нас есть нестандартное, захватывающее и уникальное место для одного из поединков года в супертяжелом весе», — приводит портал Boxing Scene слова Хирна.

Это будет второй поединок между Поветкиным и Уайтом. Первая встреча между ними состоялась 22 августа в поместье промоутера Эдди Хирна. Победу одержал Александр, он нокаутировал соперника в пятом раунде. Реванш был назначен на 6 марта.

Британский боксер-тяжеловес в феврале рассказал, как справился с поражением от россиянина. Спортсмен отметил, что ему было просто перенести проигрыш, так как сам нокаутировал многих людей. Диллиан заметил, что все чемпионы мира в тяжелом весе когда-то терпели поражение.