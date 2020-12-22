Бой Махачева и Добера пройдет на турнире UFC 259

Россиянин Ислам Махачев сразится с соперником из США Дрю Добером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата. Контракты пока не подписаны, но договоренность о встрече уже есть.

На ринге спортсмены должны сойтись 6 марта, сообщил ТАСС со ссылкой на команду американца.

«Бой Махачев — Добер состоится 6 марта на турнире UFC 259», — отметил представитель Добера. Его слова подтвердил и менеджер российского бойца Ризван Магомедов. При этом, по его словам, официально поединок не оформлен — контракты пока не подписывали.

О проведении боя также написало издание USA Today, сославшись на источник в UFC.

Ислам Махачев одержал в смешанных единоборствах 18 побед и потерпел одно поражение. Последний раз он провел бой в сентябре 2019 года, победив бразильца Дави Рамуса. В 2020-м россиянин должен был встретиться с его соотечественником Рафаэлем Дос Аньосом. Встречу переносили дважды, поскольку у Махачева возникли проблемы со здоровьем.

Добер, с которым ему предстоит схлестнуться в поединке, становился победителем 23 раза. Еще один его бой признали несостоявшимся.