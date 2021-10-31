Бой Яна и Сэндхагена признали лучшим поединком вечера на турнире UFC 267

Поединок между россиянином Петром Яном и американцем Кори Сэндхагена признан лучшим боем вечера на турнире UFC 267. Об этом говорится на странице промоушена в Twitter.

Бой состоялся в Абу-Даби на «Бойцовском острове». Поединок продлился пять раундов и окончился победой россиянина единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Петр Ян завевал титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе.

Изначально россиянин должен был провести бой-реванш с Алджаменом Стерлингом, но американец снялся с боя, сославшись на послеоперационные проблемы. Первый бой Яна и Стерлинга прошел весной 2021 года. Тогда россиянин потерял титул из-за неумышленного удара коленом. Спортсмена дисквалифицировали.