Спорт 11 июня 2023, 08:08 Бой Имавова на UFC 289 назвали несостоявшимся после столкновения головами Бой Имавова и Кертиса на UFC 289 признали несостоявшимся после столкновения головами Pxhere

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Поединок между американцем Крисом Кертисом и представителем Франции дагестанского происхождения Нассудином Имавовым прошел в в Ванкувере в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Однако его признали несостоявшимся из-за нарушения, сообщило РИА «Новости».

Бой остановили во втором раунде после столкновения бойцов головами. Судья не дал американцу продолжить схватку.

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По данным ресурса Meta MMA, до этого 28-летний Имавов сражался в январе 2023 года. Тогда он проиграл американцу Шону Стрикленду на турнире UFC Fight Night 217. Имавов имеет за плечами 12 побед и четыре поражения.

Что касается 35-летнего Кертиса, то он выходил на октагон в апреле 2023 года в рамках турнира UFC 287. Он уступил тогда своему соотечественнику Келвину Гастелуму. На счету у Кертиса 30 побед и десять поражений.