Бой Гейджи и Нурмагомедова отменят из-за коронавируса? Мнение известных спортсменов

Хабиба Нурмагомедова не снимут с боя с американцем Джастином Гейджи из-за заболевания COVID-19 Умара Нурмагомедова — двоюродного брата российского спортсмена. В этом уверены бойцы Алексей Махно и Эдуард Вартанян.

«Хабиб может заболеть, и виной тому может быть не Умар. Нет смысла об этом гонять мысли. Сегодня 21-е число, в ближайшее время мы все узнаем», — заявил боец ММА Алексей Махно на пресс-конференции «360».

Эдуард Вартанян, боец смешанных боевых искусств, уверен, что Хабиб не заразился коронавирусом. Нурмагомедов уже находится в Абу-Даби, где ему приходится постоянно сдавать тесты на SARS-CoV-2.

«Хабиб уже находится в Абу-Даби, а чтобы попасть туда, вы должны постоянно проверяться на ковид. Его бы не допустили даже подписывать постеры», — объяснил Вартанян.

Спортсмен также добавил, что у Умара Нурмагомедова стафилококк, поэтому его болезнь никак не повлияет на бой Нурмагомедова и Гейджи.

Бой между Нурмагомедовым и Гейджи пройдет без зрителей из соображений безопасности. Организаторы не хотят, чтобы кто-то из фанатов заразился коронавирусом.

«Пандемия отразилась на всем мире, бойцы — не исключение. Мы не можем выполнять свою работу, полноценно тренироваться, так как залы закрыты, мы не можем зарабатывать деньги. Начинающие бойцы потеряли по 50 тысяч рублей, а суперзвезды потеряли миллионы долларов. Мы рады, что турниры вернулись, но наш вид спорта подразумевает зрителя», — рассказал Алексей Махно.

Также участники конференции ответили на вопросы журналистов о моральном состоянии Хабиба после смерти отца. Махно заявил, что считает такие разговоры неуместными.

«Ушел из жизни ближайший человек. Это болезненная тема. Что у Хабиба в голове, никто не знает, и напоминать ему об этом не очень корректно», — пояснил боец ММА.

При этом мастер боевых искусств Вячеслав Василевский добавил, что такие события, как смерть родного человека, сильно влияют на спортсменов. И дело не в физической подготовке, а в психологической.

«Ты можешь быть готовым на 100%, все сделать на 100%, но в последний момент не выдержать психологической нагрузки, давление эмоциональное и просто сломаться. И в этом поединке будет важна не физическая форма, а моральная. Ситуация будет в голове, в психологии», — уточнил Василевский.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи состоится 24 октября. Трансляция будет идти с «Бойцовского острова» в Абу-Даби.