Бой Фергюсона с Гэтжи может пройти 9 мая

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал дату проведения следующего турнира UFC 249 — 9 мая. В этот день может состояться бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

Об этом глава организации сообщил в беседе с телеканалом ESPN. Мероприятие пройдет на частном острове. Однако где именно, Уайт не стал уточнять.

Кроме Фергюсона и Гэтжи на ринг могут выйти Генри Сехудо и Доминик Круз, которые борются в полусреднем весе, а также Аманда Нуньес и Фелисия Спенсер (в полулегком весе). Предполагается, что сюрпризом этого турнира UFC станет реванш между Дональдом Серроне и Энтони Петтисом. Уйат подчеркнул, что пока список участников все еще формируется.

Бой за временный титул чемпиона UFC в легком весе изначально планировалось провести 18 апреля в Нью-Йорке. На ринг должны были выйти Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Власти США временно запретили проводить массовые мероприятия. Кроме того, Нурмагомедов отказался от участия из-за невозможности покинуть Россию. Тогда Уайт задумался о переносе турнира на частный остров и объявил о том, что россиянана заменит американец Джастин Гэтжи.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что победитель это боя (Фергюсон или Гэтжи) потом сразится с Нурмагомедовым.