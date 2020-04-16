Бой Фергюсона и Гэтжи пройдет 9 мая

Информация о проведении боя разместил в Twitter журналист Бретт Окамото. Он заявил, что оба бойца готовы к бою, сообщила «Газета.ru».

Напомним, поединок должен был состояться 18 апреля, но из-за пандемии коронавируса его отменили. Ранее Тони Фергюсон продолжил готовиться к поединку с Хабибом Нурмагомедовым, несмотря на отмену боя. По словам бойца, необходимо завершить подготовительный цикл.

«Тони сейчас готовится так, как он это обычно делает на неделе перед боем», — заявил представитель Фергюсона.

Сообщается, что президент бойцовского турнира UFC Дана Уайт отверг вину Хабиба Нурмагомедова в отказе от боя с Тони Фергюсоном.