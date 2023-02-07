Спорт 07 февраля 2023, 19:33 Бой Абубакара Нурмагомедова с Харрисом состоится в марте на турнире UFC

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Журналист Марсель Дорф уточнил, когда состоится поединок между российским бойцом смешанных единоборств Абубакаром Нурмагомедовым и представителем Гайаны Карлстоном Харрисом. Об этом написал RT.

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Бой пройдет в рамках турнира UFC Fight Night, проведение которого намечено на 11 марта в Лас-Вегасе. В последней схватке Нурмагомедову удалось победить Гаджи Омаргаджиева на UFC 280. Харрис свой прошлый бой проиграл Шавкату Рахмонову на UFC Fight Night.