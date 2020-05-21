    21 мая 2020, 16:59

    «Бог возвращает тому, кто дает». Миллиардер Колесников — о сотрудничестве с биатлонистом Логиновым

    Артур Блянихов

    Российский миллиардер Сергей Колесников рассказал «Матч ТВ», как началось его сотрудничество с биатлонистом Александром Логиновым.

    Сначала Колесников познакомился с тренером Логинова Александром Касперовичем, который и рассказал ему об атлете. Он охарактеризовал Логинова как очень перспективного спортсмена.

    «Мы заключили спонсорский контракт. Кажется, отношения сложились. Саша хорошо выступал, а затем случилась трагедия — его отлучили от спорта на два года», — напомнил бизнесмен.

    По его словам, все это время он продолжал сотрудничество с Логиновым и это заслуга Касперовича. Он объяснил Колесникову, что если спортсмену не помочь, то ему будет тяжело пережить эти два года.

    «Если посчитать, сколько мы инвестировали в биатлон, то получится больше 200 миллионов рублей. Поэтому уже глупо было задумываться о том, вернутся деньги, вложенные в Логинова, или нет. Как говорится, бог возвращает тому, кто дает», — заметил бизнесмен.