Спорт 13 марта 2023, 14:37 Боец Вячеслав Дацик рассказал о борьбе с лишним весом

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Российский спортсмен, боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик рассказал, как он боролся с лишним весом. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на соцсети тяжеловеса.

Вячеслав Дацик написал, что его вес в какой-то момент достигал 167 килограммов. После этой отметки спортсмен начал усиленные тренировки. Они привели к желаемому результату — боец смог сбросить около 50 килограммов.

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Последний год ему удается держаться в одном весе. Он находится в районе 116-120 килограммов.

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«Мой нынешний вес — это моя большая победа над самим собой. Не всем быть обхимиченными качками или тощими красавцами, есть и такие как я», — заявил Дацик.

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