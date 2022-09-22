Боец Вагабов прокомментировал предстоящий бой с американцем Николсоном | 360°

Спорт 22 сентября 2022, 19:08 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Боец Вагабов прокомментировал предстоящий бой с американцем Николсоном

Читать 360tv в

Боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов прокомментировал свой предстоящий поединок с американцем Алексом Николсоном. Об этом написали «Известия».

«Есть от чего отталкиваться. Есть с чем работать и есть за что бить», — заявил боец.

Реклама

По его словам, он уверен в своей победе, поскольку американский боец слишком «размашистый и болтливый».

Реклама

Бои суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 30 сентября. В 23:00 телеканал РЕН ТВ будет транслировать поединки Вагаба Вагабова и Алекса Николсона, Святослава Коваленко и Артема Тарасова, Петра Романкевича и Ислама Каримова, Хадиса Ибрагимова и Данияла Эльбаева.

0 0 0 0 0 0