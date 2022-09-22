Боец Вагабов прокомментировал предстоящий бой с американцем Николсоном | 360°

Все новости

Эксклюзив

23 сентября 2022, 19:17

Житель Ставрополя выпрыгнул с балкона 11 этажа. Он хотел избежать погони, но не вышло

Здоровье

23 сентября 2022, 19:14

Врач Кидрянкина рассказала о вреде фруктозы

Реклама

Происшествия

23 сентября 2022, 19:10

Байкер-пенсионер погиб в ДТП в Архангельской области

Подмосковье

23 сентября 2022, 19:09

Более 600 человек прогулялись по Ивантеевскому дендропарку с начала года

Спецоперация

23 сентября 2022, 19:08

Мероприятия в поддержку референдумов в Донбассе начались по всей России

Криминал

23 сентября 2022, 19:08

Присяжные признали Арашуковых виновными в организации двух убийств

Спецоперация

23 сентября 2022, 19:07

Песков вновь опроверг слухи о превышении заявленного числа призывников

Мир

23 сентября 2022, 19:00

Новые санкции сыграют против Европы. Российская экономика уже закалилась

Подмосковье

23 сентября 2022, 18:58

Новые врачи, оборудование и возможности появились в больнице Электроуглей

Спорт

22 сентября 2022, 19:08

Боец Вагабов прокомментировал предстоящий бой с американцем Николсоном

Читать 360tv в

Боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов прокомментировал свой предстоящий поединок с американцем Алексом Николсоном. Об этом написали «Известия».

«Есть от чего отталкиваться. Есть с чем работать и есть за что бить», — заявил боец.

Реклама

По его словам, он уверен в своей победе, поскольку американский боец слишком «размашистый и болтливый».

Реклама

Бои суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 30 сентября. В 23:00 телеканал РЕН ТВ будет транслировать поединки Вагаба Вагабова и Алекса Николсона, Святослава Коваленко и Артема Тарасова, Петра Романкевича и Ислама Каримова, Хадиса Ибрагимова и Данияла Эльбаева.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама