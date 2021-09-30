Боец UFС Антонина Шевченко оценила участие спортсменов-трансгендеров в женских соревнованиях
Боец UFC Антонина Шевченко прокомментировала допуск трансгендеров к женским соревнованиям по правила ММА. Об этом сообщил NEWS.ru.
Шевченко раскритиковала эту идею.
«Я не знаю, чем руководствовались, допуская их до женских соревнований. Надеюсь, что у нас в UFC такого не будет и не придется с этим сталкиваться», — рассказала она.
Спортсменка рассказала, что женщины могут спарринговать на тренировках с мужчинами, но допуск трансгендеров к соревнованиям она считает неправильным.