Боец UFC Стерлинг рассказал, почему он отменил реванш с Петром Яном

Боец UFC Алджамейн Стерлинг объяснил отмену реванша с российским спортсменом Петром Яном. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на его Instagram.

Стерлинг уточнил, что еще не восстановился после перенесенной травмы. В связи с этим пока он находится не в форме.

«Хирург говорит, что это связано с тем, что нервы все еще восстанавливаются после травмы и операции, которую я перенес», — написал он.

Также боец добавила, что позже с удовольствием сразится с Яном.