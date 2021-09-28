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    28 сентября 2021, 14:28

    Боец UFC Стерлинг рассказал, почему он отменил реванш с Петром Яном

    Дарья Морозова

    Боец UFC Алджамейн Стерлинг объяснил отмену реванша с российским спортсменом Петром Яном. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на его Instagram.

    Стерлинг уточнил, что еще не восстановился после перенесенной травмы. В связи с этим пока он находится не в форме.

    «Хирург говорит, что это связано с тем, что нервы все еще восстанавливаются после травмы и операции, которую я перенес», — написал он.

    Также боец добавила, что позже с удовольствием сразится с Яном.