    07 июня 2020, 14:07

    Боец UFC потребовал больше денег

    Алена Макаренко

    Боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль недоволен распределением долей спортсменов в прибыли компании. Свои претензии он выдвинул руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Интервью с американцем вышло в шоу Sportcenter на YouTube.

    Речь идет не о суммах гонораров, а о доле спортсменов в выручке с турниров, пояснил 35-летний спортсмен.

    Масвидаль предложил обратить внимание на распределение доходов в других организациях — в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

    «Не то чтобы мне нужно больше денег, просто у меня накопились вопросы относительно того, как и кому достается выручка. В этих чемпионатах на самих атлетов приходится чуть ли не половина доходов с матчей. У нас же эта цифра достигает около 18%», — заявил боец.

    Кроме того, Масвидаль прокомментировал свое недавнее высказывание, в котором попросил UFC разорвать с ним контракт. По словам спортсмена, если в организации его не считают прибыльным бойцом, компания может отпустить его.

    Масвидаль выступает в полусредней весовой категории UFC. Сейчас идут переговоры по поводу титульного поединка против другого американца — Камару Усмана.

    Масвидаль завоевал пояс «главного негодяя» UFC в ноябре 2019 года. Тогда он победил соотечественника Нэйта Диаса. Этот поединок позиционировался как «супер бой».

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