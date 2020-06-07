Боец UFC потребовал больше денег

Речь идет не о суммах гонораров, а о доле спортсменов в выручке с турниров, пояснил 35-летний спортсмен.

Масвидаль предложил обратить внимание на распределение доходов в других организациях — в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Не то чтобы мне нужно больше денег, просто у меня накопились вопросы относительно того, как и кому достается выручка. В этих чемпионатах на самих атлетов приходится чуть ли не половина доходов с матчей. У нас же эта цифра достигает около 18%», — заявил боец.

Кроме того, Масвидаль прокомментировал свое недавнее высказывание, в котором попросил UFC разорвать с ним контракт. По словам спортсмена, если в организации его не считают прибыльным бойцом, компания может отпустить его.

Масвидаль выступает в полусредней весовой категории UFC. Сейчас идут переговоры по поводу титульного поединка против другого американца — Камару Усмана.

Масвидаль завоевал пояс «главного негодяя» UFC в ноябре 2019 года. Тогда он победил соотечественника Нэйта Диаса. Этот поединок позиционировался как «супер бой».

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