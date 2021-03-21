Боец UFC посреди боя попросил у Нурмагомедова помощи

Боец UFC Кевин Холланд в перерыве поединка против своего соотечественника Дерека Брансона обратился к бывшему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, который сидел на трибунах. Он предложил россиянину стать его угловым и попросил несколько советов по борьбе.

«Хабиб, как ты говорил: чтоб выиграть, надо разнести оппонента. И он тут меня разносит, брат! Это не круто, брат! Дай мне какие-нибудь советы по борьбе. Эй, Хабиб, ну давай», — крикнул Холланд.

В ответ кто-то из его команды бросил: «Расслабься, успокойся, не торопись».

Американец сказал, что и так спокоен. Однако у нет четвертого углового. Поэтому он предложил Нурмагомедову накинуть белую кофту и помочь ему. «Давай, будет феноменально!» — добавил Холланд.

Боец всегда просил совета у DC — бывшего чемпиона UFC в тяжелом и полутяжелом весах Дэниэла Кормье. Но в этот раз он захотел увидеть россиянина в числе своих помощников.

Нурмагомедов сидел на трибунах вместе с президентом промоушна Дэйной Уайтом. Он снимал все на телефон и смеялся над шутками американца.

Кевин проиграл Брансону единогласным решением судий на турнире UFC on ESPN 21 (UFC Vegas 22).

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года. В марте 2021-го подтвердил, что не вернется в октагон и освободит чемпионский пояс. Россиянин ушел из спорта на пике славы. Принять это решение и попрощаться с делом своей жизни было трудно.