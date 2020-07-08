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    08 июля 2020, 12:23

    Боец UFC поблагодарил Нурмагомедова-старшего

    Артур Блянихов

    Российский боец смешанных единоборств Рустам Хабилов на своей странице в Instagram выразил благодарность тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, который скончался в начале июля. Об этом сообщила «Газета.ru».

    «Спасибо Вам, Магомедович, за все! За то что вырастили, учили жизни, помогали и поставили на ноги», — написал спортсмен.

    Он признался, что его уроков и советов ему будет очень не хватать.

    По данным издания, Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля из-за осложнений, вызванных коронавирусом.