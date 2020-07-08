Боец UFC поблагодарил Нурмагомедова-старшего

«Спасибо Вам, Магомедович, за все! За то что вырастили, учили жизни, помогали и поставили на ноги», — написал спортсмен.

Он признался, что его уроков и советов ему будет очень не хватать.

По данным издания, Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля из-за осложнений, вызванных коронавирусом.