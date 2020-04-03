    03 апреля 2020, 11:22

    Боец UFC Крылов рассказал о реакции друзей и знакомых на его желание получить гражданство РФ

    Артур Блянихов

    Боец смешанных единоборств Никита Крылов рассказал RT, как на Украине отреагировали на его желание получить российское гражданство.

    По словам спортсмена, его знакомые, товарищи и друзья никак не отреагировали, поскольку человек не меняется вместе с гражданством.

    «Они вряд ли подумали, что я „переобулся“», — отметил Крылов.

    Он предположил, что могли быть и те, кто наверняка высказался не слишком лестно о его желании получить российский паспорт.