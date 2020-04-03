Боец UFC Крылов рассказал о реакции друзей и знакомых на его желание получить гражданство РФ
Боец смешанных единоборств Никита Крылов рассказал RT, как на Украине отреагировали на его желание получить российское гражданство.
По словам спортсмена, его знакомые, товарищи и друзья никак не отреагировали, поскольку человек не меняется вместе с гражданством.
«Они вряд ли подумали, что я „переобулся“», — отметил Крылов.
Он предположил, что могли быть и те, кто наверняка высказался не слишком лестно о его желании получить российский паспорт.