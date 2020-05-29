Боец UFC явился на дуэль взглядов в маске чумного доктора. Видео

Дуэль взглядов состоялась между американским бойцом смешанного стиля (MMA) Спайком Карлайлом и его будущим соперником соотечественником Билли Куарантилло. Карлайл вышел в маске «чумного доктора». Фотографии были опубликованы в Twitter-аккаунте ESPN.

Согласно протоколам безопасности Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), участники мероприятий были обязаны носить медицинские маски из-за пандемии коронавируса. Карлайл проявил оригинальность и пришел на дуэль взглядов в маске чумного доктора.

Видеозапись дуэли взглядов сам Карлайл опубликовал на своей странице в Instagram.

В эпоху вирусных инфекций медицинская маска является обязательным средством защиты у врачей. Теперь же, во время пандемии коронавируса, она стала необходимым атрибутом у всех людей. А ведь придумали ее относительно недавно. «360» рассказал об истории медицинской маски — откуда взялась в современном виде и зачем чумным докторам нужны были длинные клювы.

Турнир UFC состоится 30 мая в Лас-Вегасе. Он станет четвертым после возобновления деятельности промоушена. В главном поединке вечера сойдутся экс-чемпион промоушена Тайрон Вудли и Джилберт Бернс.