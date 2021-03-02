Боец UFC Чимаев объявил о завершении карьеры

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев завершил свою спортивную карьеру. Об этом он сам рассказал в Instagram.

«Я хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку на моем пути в этом спорте. Я думаю, я уже все. Да, а я знаю, что я не забрал пояс, но это не самая главная победа в моей жизни. Может, это расстроит вас, но мое сердце и тело говорят мне — все», — написал Чимаев.

Боец отдельно поблагодарил свою команду и UFC.

26-летний спортсмен провел в UFC три поединка, в которых победил досрочно. За свою карьеру в MMA Чимаев одержал девять побед в девяти поединках.

В феврале он снялся с боя с британцем Леоном Эдвардсом из-за того, что не смог до конца восстановиться после ковида. UFC нашел замену Чимаеву: вместо него на турнире 13 марта выступит американец Белал Мухаммад.