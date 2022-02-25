Боец Штырков: бой Исмаилова и Дуродолы будет иметь слабое отношение к боксу

Боец Иван Штырков прокомментировал предстоящий бой между Магомедом Исмаиловым и Оланреваджу Дуродолой. Об этом сообщил NEWS.ru.

По его словам, он будет иметь весьма слабое отношение к боксу. Кроме того, у Дуродолы будет огромное преимущество перед противником.

«Бокс — это техника, школа. Это не в понимании ММА — просто удары руками. У Исмаилова хороший бокс по меркам ММА, но между ним и отшкаленным боксом пропасть», — рассказал Штырков.