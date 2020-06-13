Боец Шлеменко вытащил из Иртыша тело утопленника

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко вытащил тело утопленника из реки Иртыш в Омской области. Историю он поведал в своем Instagram.

Боец пришел на реку рядом с селом Усть-Заостровка вместе с сыном. Метрах в 15 от берега он увидел труп. По словам бойца, погиб мужчина в возрасте 40-45 лет. Он предположил, что человек умер приблизительно сутки назад.

«Друзья, вот такая неприятная история случилась со мной сегодня на Иртыше. Увидел тело человека в реке, сплавал за ним, вытащил на берег. Сейчас жду полицию», — написал Шлеменко в комментарии к посту.

Спортсмен также пожелал своим подписчикам быть более внимательными и осторожными на воде, адекватно оценивать свои силы.

Ранее Шлеменко рассказал о ходе переговоров с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Он не рассматривает стандартный контракт, так как такие документы предусмотрены для начинающих бойцов.