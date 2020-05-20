Боец Шлеменко: не могу заключить стандартный контракт c UFC

«Мы ведем переговоры, у нас нет разговора про стандартный контракт. Для тех людей, кто сейчас туда (в UFC) заходит, это является счастьем, ведь они молодые спортсмены. Я уже не молодой проспект, а бывший чемпион Bellator, у меня много титулов и боев. Стандартные условия предусмотрены для начинающих бойцов», — отметил Шлеменко.

По данным «Газеты.ru», к 36 годам на счету спортсмена оказалось 59 побед и 13 поражений. Недавняя встреча в Russian Cagefighting Championship отменилась из-за пандемии.