Эксклюзив 17 января 2024, 17:04 Боец поп-ММА Ядуллаев раскрыл способ борьбы со страхом перед боем Боец поп-ММА Ядуллаев: страх перед боем убивает мысль о гонораре Телеканал «360»

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Любой участвующий в боях без правил боец испытывает страх перед встречей с соперником. Но каждый с ним борется по-своему. У российского спортсмена поп-MMA Фарида Ядуллаева, известного как Фара, тоже есть такой способ. О нем он рассказал в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик.

В ходе беседы спортсмен процитировал известного боксера Майка Тайсона: «Если ты не боишься и у тебя нет мандража перед боем, тебе пора в психушку, друг».

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Ядуллаев подчеркнул, что для него самое тяжелое время — это подготовка и разминка перед выходом на ринг.

«Каждый раз, в самом начале, когда ты только приезжаешь, внутри все сжимается. Не постесняюсь сказать, постоянно хочется в туалет. Пока ты разминаешься, ты еще боишься, но как только зашел в октагон, прозвучал гонг — страх уходит», — заявил боец.

Ядуллаев признался, что бороться со страхом помогает мысль о гонораре, который он получит после боя.

«Это очень большие деньги за шесть минут. Как только начинаешь думать о деньгах, то уже все», — сказал он.

Спортсмен подчеркнул, что именно желание заработать привело его, чемпиона России по кикбоксингу, в поп-MMA.

«Я пришел сюда за деньгами. Зарабатываю, кормлю семью, обеспечиваю себя», — подчеркнул боец. Он добавил, что пока молод, хочется получить как можно больше денег, чтобы потом вложить в бизнес, куда можно уйти в случае травмы.