Спорт 27 марта 2023, 17:25 Боец Нурмагомедов попросил руководство UFC организовать ему поединок с Двалишвили

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Российский боец смешанных боевых искусств Умар Нурмагомедов, выступающий под эгидой UFC, попросил руководство Абсолютного бойцовского чемпионата организовать ему матч с грузинским бойцом Мераба Двалишвили. Об этом сообщил RT со ссылкой на соцсети спортсмена.

Нурмагомедов пожелал скорейшего восстановления грузинскому бойцу после травмы и заявил, что ждет возможности выйти с ним на ринг уже в июне или июле.

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Отмечается, что в своем последнем поединке российский спортсмен победил бразильца Раони Барселоса.