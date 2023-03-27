27 марта 2023, 17:25
Боец Нурмагомедов попросил руководство UFC организовать ему поединок с Двалишвили
Российский боец смешанных боевых искусств Умар Нурмагомедов, выступающий под эгидой UFC, попросил руководство Абсолютного бойцовского чемпионата организовать ему матч с грузинским бойцом Мераба Двалишвили. Об этом сообщил RT со ссылкой на соцсети спортсмена.
Нурмагомедов пожелал скорейшего восстановления грузинскому бойцу после травмы и заявил, что ждет возможности выйти с ним на ринг уже в июне или июле.
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Отмечается, что в своем последнем поединке российский спортсмен победил бразильца Раони Барселоса.
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