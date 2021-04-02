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    02 апреля 2021, 12:51

    Боец не заметил, как потерял палец во время поединка ММА

    Наза Салех Захи

    Канадец Хетаг Плиев лишился пальца во время поединка MMA. При этом палец потеряли и не смогли его найти после окончания боя. Спортивное событие под эгидой Cage Fury Fighting Championship транслировал телеканал UFC.

    Боец не заметил, как потерял палец во время поединка ММА

    Спортсмену оторвало палец во время второго раунда боя, который проходил в Филадельфии. Плиев был так занят борьбой, что сначала не заметил отсутствие безымянного пальца на левой руки. На это ему оказал рефери и остановил бой.

    Как написал РБК, команда Хатиева несколько минут искала палец. Однако их усилия не увенчались успехом. Тогда организатор мероприятия Роб Хайдак обратился к зрителям, сидевшим у октагона и попросил их помочь.

    «Погодите секунду, где, черт возьми, его палец? В ответ на это услышал: „Я не знаю“», — Хайдака процитировало телеканал ESPN.

    Не помог и просмотр видеоповтора. На нем не видно, как Плиев остался без пальца и куда тот делся. В итоге, когда бой закончился победой Девина Гудейла, палец удалось найти. Все это время он был в перчатке.

    Канадский спортсмен осетинского происхождения рассказал, что соперник во втором раунде поймал его руку и удерживал. Затем Гудеял тянул Плиева за перчатку, «палец вновь щелкнул».

    «Мы продолжали драться. Когда закончился второй раунд, я увидел, что моя [кость] была открыта. Я хотел продолжить борьбу, но доктор увидел мою руку и остановил бой», — вспомнил боец ММА. Его слова привело издание «Подъем».

    Врачи пришили палец. Они уточнили, что спортсмен порвал 50% сухожилия на пальце, поэтому ему потребуются дополнительные процедуры.

    Хайдак заявил, что был удивлен реакцией Плиева, который не хотел завершать бой в такой ситуации.

    «Он стоял на ринге в ожидании официального решения, и я подумал: „Ребята, вытащите его из клетки и пришейте палец. Это какой-то сюрреалистический эпизод“», — заметил организатор мероприятия.

    Плиев родился в 1984 году в североосетинском городе Алагир. В детстве он вместе с родителями уехал в США, а затем эмигрировал в Канаду.