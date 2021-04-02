Боец не заметил, как потерял палец во время поединка ММА

Канадец Хетаг Плиев лишился пальца во время поединка MMA. При этом палец потеряли и не смогли его найти после окончания боя. Спортивное событие под эгидой Cage Fury Fighting Championship транслировал телеканал UFC.

Спортсмену оторвало палец во время второго раунда боя, который проходил в Филадельфии. Плиев был так занят борьбой, что сначала не заметил отсутствие безымянного пальца на левой руки. На это ему оказал рефери и остановил бой.

Как написал РБК, команда Хатиева несколько минут искала палец. Однако их усилия не увенчались успехом. Тогда организатор мероприятия Роб Хайдак обратился к зрителям, сидевшим у октагона и попросил их помочь.

«Погодите секунду, где, черт возьми, его палец? В ответ на это услышал: „Я не знаю“», — Хайдака процитировало телеканал ESPN.

Не помог и просмотр видеоповтора. На нем не видно, как Плиев остался без пальца и куда тот делся. В итоге, когда бой закончился победой Девина Гудейла, палец удалось найти. Все это время он был в перчатке.

Канадский спортсмен осетинского происхождения рассказал, что соперник во втором раунде поймал его руку и удерживал. Затем Гудеял тянул Плиева за перчатку, «палец вновь щелкнул».

«Мы продолжали драться. Когда закончился второй раунд, я увидел, что моя [кость] была открыта. Я хотел продолжить борьбу, но доктор увидел мою руку и остановил бой», — вспомнил боец ММА. Его слова привело издание «Подъем».

Врачи пришили палец. Они уточнили, что спортсмен порвал 50% сухожилия на пальце, поэтому ему потребуются дополнительные процедуры.

Хайдак заявил, что был удивлен реакцией Плиева, который не хотел завершать бой в такой ситуации.

«Он стоял на ринге в ожидании официального решения, и я подумал: „Ребята, вытащите его из клетки и пришейте палец. Это какой-то сюрреалистический эпизод“», — заметил организатор мероприятия.

Плиев родился в 1984 году в североосетинском городе Алагир. В детстве он вместе с родителями уехал в США, а затем эмигрировал в Канаду.