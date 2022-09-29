Боец Монсон озвучил ожидания от поединка между Коваленко и Тарасовым | 360°

Спорт 29 сентября 2022, 18:35 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Боец Монсон озвучил ожидания от поединка между Коваленко и Тарасовым

Читать 360tv в

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал, чего ждет от боя Святослава Коваленко и Артема Тарасова. Об этом сообщила газета «Известия».

По его словам, у обоих спортсменов высокий уровень навыков. Также Монсон отметил, что знает Тарасова немного лучше, он очень талантлив.

Реклама

«Я просто действительно воодушевлен перед просмотром боя», — заключил боец.

Реклама

0 0 0 0 0 0