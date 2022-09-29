Боец Монсон озвучил ожидания от поединка между Коваленко и Тарасовым | 360°

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29 сентября 2022, 18:35

Боец Монсон озвучил ожидания от поединка между Коваленко и Тарасовым

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Боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал, чего ждет от боя Святослава Коваленко и Артема Тарасова. Об этом сообщила газета «Известия».

По его словам, у обоих спортсменов высокий уровень навыков. Также Монсон отметил, что знает Тарасова немного лучше, он очень талантлив.

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«Я просто действительно воодушевлен перед просмотром боя», — заключил боец.

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