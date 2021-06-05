Боец ММА вспомнил, как участвовал в уличной драке вместе с игроком сборной России

Боец ММА Гаджи Наврузов рассказал, что как-то участвовал в уличной драке вместе с футболистом Андреем Семеновым. Об этом сообщила «Газета.ru».

Он пояснил, что это произошло в Хабаровске, когда они шли из какого-то кафе. По дороге они «зацепились с какими-то ребятами».

«Кажется, их больше было, 4-5 человек. Мы их побили», — похвастался Наврузов.

Он отметил, что один из оппонентов не захотел драться, а остальные стали.

«Потом домой пришли довольные, подрались, два тигра», — добавил спортсмен.

Ранее дагестанец Хасбулла Магомедов и таджик Абдурозик дали перед совместным боем интервью чеченскому YоuТubе-блогеру Асхабу Тамаеву. Но не смогли сдержаться и подрались. За бойцами следят тысячи фанатов. Ведь их общий вес составляет всего 35 килограммов.

Во время интервью Хасбик признался, что как-то сказал, что выйдет на бой с любым, кто весит 18 килограммов. Тогда Абдурозик принял его вызов. Он также назвал Хасбика ребенком, который истерит. На это Хасбик ответил, что тренируется в самом «бомбовом месте» Дагестана и России — у Хабиба Нурмагомедова.