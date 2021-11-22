Боец ММА Штырков рассказал об отношении к некоторым коллегам и UFC

Российский боец MMA Иван Штырков рассказал о том, как относится к Емельяненко и к поступку Усмана Нурмагомедова, а также объяснил, почему никогда не вернется в UFC. Интервью со спортсменом опубликовала «Газета.ru».

По словам Штыркова, последний бой Федора Емельяненко с Тимоти Джонсоном прошел очень эффектно. Никто не ожидал таких результатов от российского бойца, несмотря на то, что соперник был далеко не топовый.

«Можно говорить, что соперник не топовый, но в любом случае, такая доминирующая победа не оставляет шансов думать, что было бы дальше. Неважно, топ ты или нет: когда тебя так уничтожают, не имеет значения, какого ты уровня. Нет смысла рассуждать, повезло Федору или нет. Многие же удивлялись перед боем, что Федор выбрал именно Джонсона в оппоненты — мог полегче кого-то найти, меньших габаритов. Но справился отлично, очень удивил», — сообщил спортсмен.

Штырков также вспомнил про недавнюю ситуацию с братом Хабиба Нурмагомедова Усманом, который наехал на полицейского в Дагестане и сразу же отправился в Москву. По его словам, этот случай может отразиться на репутации Хабиба, несмотря на то, что он никакого отношения к происшествию не имеет.

«Не завидую я Усману. В чем-то, конечно, он подвел Хабиба, и от брата будет разбор полетов. Но в любом случае, Усман человек взрослый и за свои поступки должен отвечать сам. Просто так принято в мире и в СМИ, Хабиба обязательно к этому притянут. Напомнить о том, что это его брат, постарается каждый», — пояснил Штырков.

Отвечая на вопрос, будет ли он пробовать еще раз свои силы в UFC после допинговой дисквалификации, Штырков дал четкое «нет». Он отметил, что там у него точно все закончено. Если рассматривать зарубежные промоушены, то ему больше всего импонирует лига PFL.