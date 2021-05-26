Боец ММА Шлеменко раскритиковал живущих в других странах российских спортсменов

Многие российские спортсмены живут в других странах и не стремятся помочь секциям в родных городах. Таких людей не стоит поддерживать, заявил российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко.

Как отметил боец, в России есть большое количество чемпионов и спортсменов. Но многие из этих людей живут за границей.

«И что, они кому-то помогли? Помогли там, откуда они вышли — в Челябинске, Омске, Чите и других городах, в которых, по сути, с каждым годом становится все меньше секций?» — задался Шлеменко вопросом в интервью на YouTube-канале «Народное славянское радио».

Боец добавил, что эти спортсмены имеют возможность помочь секциям, но они этого не делают. По словам Шлеменко, если спортсмены не хотят оказывать помощь, то поддерживать их не стоит.

«Значит, они нам не друзья. Потому что они, в том числе великие спортсмены, зарабатывают деньги за счет нашей поддержки. За счет того, что мы за них болеем», — заключил боец.

В начале мая Шлеменко заявил, что планирует податься в политику. Для этого спортсмен начал слушать политических аналитиков и изучать различные материалы по этой теме.