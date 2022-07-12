Боец ММА Шлеменко оценил перенос боя с Исмаиловым

Поединок бойцов ММА Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова перенесен с августа на декабрь из-за травмы последнего. Шмеленко рассказал, как отнесся к этому, сообщил сайт kp.ru.

«Нормально отнесся к новости о переносе боя. Уже были подозрения, что Мага не успеет восстановиться», — пояснил спортсмен.

Он отметил, что изначально Исмаилов был настроен провести бой в конце августа, но потом все же поменял дату. Шмелев полагает, что одна из целей его соперника — получше подготовиться.

«Мага будет смотреть, как я буду драться (с другими бойцами — прим. ред.). Смотреть, за моими сильными и слабыми сторонами», — заключил он.