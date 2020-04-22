Боец ММА: «сбросить пар» можно и дома
Андрей Семенов, боец MMA, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, известный широкой публике под прозвищем «Белая акула», в беседе с радио Sputnik рассказал, как «сбросить пар», находясь на самоизоляции.
Боец заявил, что не все знают, как правильно разрядиться. Даже до самоизоляции люди разделялись на два типа: кто-то выкладывался на тренировках, другие — выходили на улицу делать глупости.
«Белая акула» дал несколько советов, как выпустить пар, сидя дома.
«Никто не отменял физические упражнения дома. Имея в арсенале у себя килограммовые гантели и понимая правильную методику, можно нагрузить себя очень хорошо. Так вы заодно прокачаете большую часть необходимых мышц. Боксерская груша тоже хорошо разряжает», — поделился боец.