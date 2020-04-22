Боец ММА: «сбросить пар» можно и дома

Боец заявил, что не все знают, как правильно разрядиться. Даже до самоизоляции люди разделялись на два типа: кто-то выкладывался на тренировках, другие — выходили на улицу делать глупости.

«Белая акула» дал несколько советов, как выпустить пар, сидя дома.

«Никто не отменял физические упражнения дома. Имея в арсенале у себя килограммовые гантели и понимая правильную методику, можно нагрузить себя очень хорошо. Так вы заодно прокачаете большую часть необходимых мышц. Боксерская груша тоже хорошо разряжает», — поделился боец.