Боец ММА предположил, что Нурмагомедов купит футбольный клуб

Узбекский боец MMA Махмуд Мурадов заявил, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может купить футбольный клуб. Такое мнение он высказал в интервью RT.

Мурадов предположил, что Нурмагомедов не собирается начинать карьеру футболиста, зато может позволить себе купить команду. И тогда, возможно, сам выйдет на поле, чтобы сыграть пару матчей, но только ради пиара.

«Ведь такая новость быстро разнесется по Америке, по всему СНГ, а в России он вообще считается одним из самых популярных людей», — объяснил спортсмен.

Мурадов отметил, что к Нурмагомедову приковано огромное внимание. Люди следят за каждым его шагом и высказыванием. Боец признался, что и сам смотрит его интервью и чему-то учится. Однако при такой популярности Нурмагомедов всегда рискует тем, что его слова будут поданы неверно.

Нурмагомедов ранее назвал самым безумным днем в истории футбола финал чемпионата мира 2006 года, в котором сборная Италии обыграла Францию. Тогда с поля удалили Зинедина Зидана, который ударил головой в грудь итальянца Марко Матерацци. После этого матча Зидан завершил карьеру футболиста.