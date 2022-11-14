Спорт 14 ноября 2022, 10:28 Боец ММА по прозвищу Рамбл умер от онкологического и аутоиммунного заболеваний Двукратный претендент на титул чемпиона UFC Энтони Джонсон умер в 38 лет "ВКонтакте"

Читать 360tv в

Боец смешанных единоборств, двукратный претендент на титул чемпиона UFC Энтони Джонсон по прозвищу Рамбл умер в возрасте 38 лет. Об этом сообщил сайт MMA Fighting.

«Подтвердили эту новость от источников, осведомленных о ситуации, после потока сообщений в социальных сетях о смерти Джонсона», — заявили журналисты.

Реклама

Он страдал от онкологического заболевания крови и редкого расстройства иммунной системы, сообщил «Чемпионат». Одним из первых выразил соболезнования его соперник, американский боец смешанных единоборств Даниэль Кормье. Он назвал Рамбла заботливым человеком. Он писал своим соперникам сообщения и справлялся об их состоянии после боя.

Реклама

Энтони Джонсон прославился боями в 2007–2012 и 2014–2017 годах. Сначала он выступал в полусреднем весе, затем — в полутяжелом. В 2017 году Энтони Джонсон объявил о завершении спортивной карьеры, но через четыре года вернулся и выступил за американскую спортивную организацию Bellator. В октябре 2021-го он должен был встретиться на турнире гран-при с чемпионом Bellator в полутяжелом весе Вадимом Немковым из России, но отменил бой по состоянию здоровья.