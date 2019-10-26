Боец MMA отпинал соперника по ногам и добился победы

Индонезийский актер, музыкант и боец смешанного стиля (MMA) Рэнди Пангалила победил соперника техническим нокаутом, пиная его по ногам. Видео поединка появилось в соцсетях.

Во время встречи боец Адхи Павитра упал на спину и приготовился обороняться лежа. Однако Пангалила вместо ближнего боя стал наносить удары сопернику по ногам, при этом сам оставался в безопасной позиции.

Вскоре судья остановил поединок, признав победителем Пангалилу. Для спортсмена это вторая победа в двух боях, проведенных на профессиональном ринге.

Помимо спорта боец также поет песни и снимается, сказано в его Instagram.

Ранее ирландский боец MMA Конор Макгрегор рассказал, что не любит дагестанцев. По словам спортсмена, он обиделся, что в дагестанских магазинах торговали курицей «Макгрегор».

После выпадов в адрес жителей Дагестана московскую гостиницу «Ритц Карлтон», в которой остановился боец, взяли в осаду около сотни уроженцев республики. Полиция взяла отель под усиленную охрану.